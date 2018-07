flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Mittwoch überwiegend mit Kursverlusten. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Verlust von 0,31 Prozent bei 21.717,04 Punkten aus dem Handel an der TSE. Stärkere Verluste gab es einmal mehr in Shanghai, Shenzen und Hongkong. Der STI aus Singapur konnte sich mit einem Plus von 0,11 Prozent und 3.238,88 Punkten im grünen Bereich halten. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.323,75 Punkten. Ab dem Nachmittag werden dem DAX wohl die Handelsimpulse fehlen, die üblicherweise von der Wall Street ausgehen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen (Independence Day).

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Dienstag mit einem Kursgewinn von 0,91 Prozent bei 12.349,14 Punkten. Der charttechnische Blick könnte auf den Kursverlauf vom übergeordneten Verlaufstief vom 26. März 2018 von 11.726,62 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 22. Mai 2018 bei 13.204,30 Punkten zu richten sein. Die Widerstände wären bei 12.465/12.640/12.855 und 13.204 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen wären bei 12.291/12.075 und 11.727 Punkten in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/