ST. ALBERT/ KANADA (IT-Times) - Der chinesische Build Your Dreams (BYD) - Technologiekonzern liefert erneut reine Elektrobusse in die kanadische Stadt St. Albert. Die Build Your Dreams (BYD) Company Ltd. hat einen Auftrag aus Kanada über vier weitere Elektrobusse vom Transportunternehmen St. Albert Transit...

Den vollständigen Artikel lesen ...