Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich am Ende des zweiten Quartals etwas deutlicher als erwartet verstärkt. Der von IHS Markit für die Privatwirtschaft erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Juni in zweiter Veröffentlichung auf 54,8 (Mai: 53,4) Punkte, obwohl sich die Produktionssteigerungsrate in der Industrie zum fünften Mal innerhalb der letzten sechs Monate verlangsamte und den niedrigsten Wert seit November 2016 erreichte. In erster Veröffentlichung war ein Stand von 54,2 Punkten gemeldet worden.

Der Service-PMI stieg in zweiter Veröffentlichung auf 54,5 (52,1) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, waren 53,9 Punkte gemeldet worden. Sowohl bei den Neuaufträgen als auch bei der Beschäftigung verzeichneten die Unternehmen höhere Zuwächse. Der Inflationsdruck nahm zu.

July 04, 2018 04:05 ET (08:05 GMT)

