Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich am Ende des zweiten Quartals etwas deutlicher als bisher angenommen verstärkt. Der von IHS Markit berechnete Einkaufsmanagerindex (PMI) der Privatwirtschaft stieg in zweiter Veröffentlichung auf 54,9 (Mai: 54,1) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung gemeldetes Werts von 54,8 Punkten prognostiziert. Deutschlands PMI stieg auf 54,8 (53,4) Punkte und Frankreichs auf 55,0 (54,2).

Das Wachstum der Eurozone hat im Juni wieder leicht an Dynamik gewonnen. So legten Produktion und Auftragseingang mit beschleunigten Raten zu, die hohen Werte vom Jahresanfang wurden jedoch nicht erreicht. Der Hauptwachstumsimpuls ging vom Servicesektor aus, wo die Geschäfte besser liefen als in den drei Vormonaten. Die Produktionssteigerungsrate in der Industrie schwächte sich hingegen weiter ab.

Der Service-PMI stieg in zweiter Veröffentlichung auf 55,2 (53,8) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung Volkswirte erwartet hatten, waren 55,0 Punkte gemeldet worden. Beschleunigte Zuwächse bei Geschäftstätigkeit, Auftragseingang und Beschäftigung sorgten dafür, dass sich der Ausblick erstmals seit vier Monaten wieder verbesserte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2018 04:10 ET (08:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.