Ucore trifft sich mit führenden Beamten der Trump-Regierung, um über die Abhängigkeit der USA von Chinas Seltenerdmetallen zu sprechen

3. Juli 2018 - Halifax, Nova Scotia, Kanada - Ucore Rare Metals, Inc. (TSXV:UCU) (OTCQX:UURAF) ("Ucore" oder das "Unternehmen") berichtet über kürzlich stattgefundene Treffen in Washington, DC, um die Abhängigkeit der USA von Chinas wichtigen Seltenerdmetallen zu beenden und für die Zukunft die inländische Produktion sicherzustellen.

In der Woche vom 25. Juni 2018 trafen sich leitende Stellvertreter von Ucore mit führenden Beamten der Trump-Regierung sowie Kongressbeamten in Washington, D.C., um die Abhängigkeit der USA von Chinas Lieferung dieser wichtigen Materialien sowie Ucores Pläne zur Entwicklung eines strategischen Metallkomplexes (SMC) im Südosten Alaskas zu besprechen. Bei den Gesprächen ging es auch darum, ob es machbar ist, die inländische Versorgung mit Seltenerdmetallen aus dem Appalachian Coal District aufzubauen.

"Dass unsere Versorgung mit Seltenerdmetallen nahezu vollständig von möglicherweise unzuverlässigen Quellen im Ausland abhängt, ist eine große Sicherheitslücke, und die Trump-Regierung hat sich öffentlich verpflichtet, dieser Sicherheitslücke ein Ende zu setzen", sagte Jim McKenzie, President und CEO von Ucore. "Diese Sicherheitslücke wurde auch vom US-Kongress durch das Repräsentantenhaus in dessen Version des 2019 National Defense Authorization Act (NDAA) als eine solche anerkannt. Ein Beispiel: Abschnitt 873 des NDAAs des Repräsentantenhauses verbietet den Kauf so sensibler Materialien wie Samarium-Kobalt- und Neodym-Eisen-Bor-Magneten von nicht-alliierten Nationen. Falls dies Gesetzeskraft erhält, wird diese Anforderung an eine sichere Lieferung von Seltenerdmetallmagneten eine Synergie mit der zukünftigen SMC-Entwicklung schaffen, weil die Nachfrage nach Seltenerdmetallprodukten, die nicht aus China kommen, steigen wird."

"Ucore wartet gespannt auf die Veröffentlichung eines Berichts des Weißen Hauses, der auf Verfügung des Präsidenten die Rüstungsindustrie und deren Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten untersucht hat, fuhr McKenzie fort. "Wir begrüßen die Aussagen von Ellen Lord, Undersecretary of Defense for Acquisition and Sustainment, die sich ernsthaft besorgt darüber zeigt, dass China die einzige Quelle der USA für Seltenerdmetallprodukte ist. Als Marktführer im Bereich der Seltenerdmetall-Lieferung und -Trennung steht Ucore bereit, um die USA dabei zu unterstützen, diese Abhängigkeit zu beenden."

Ucore wird durch das Engagement Washingtons, diese Abhängigkeit von einer ausländischen Quelle zu beenden, einschließlich der Aussagen in Abschnitt 873, angespornt. Das Unternehmen freut sich auf weitere Gespräche mit der Trump-Regierung und Kongressangehörigen über den inländischen strategischen Metallkomplex in Alaska, der 2020 aktiv mit der Produktion beginnen kann.

Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Am 3. März 2015 meldete Ucore die Bildung eines Joint Ventures mit IBC hinsichtlich der Anwendung der Molecular Recognition Technology bei Seltenerdmetallen sowie der Verarbeitung von multimetallischen Abfallerzen in Nordamerika und damit in Zusammenhang stehenden Weltmärkten.

Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf http://www.ucore.com.

