Sollte US-Präsident Trump am Freitag die angekündigten Zölle auf chinesische Güter umsetzen, wird China wohl zeitgleich reagieren.

Der Zollstreit zwischen China und den USA droht in einen Handelskrieg umzuschlagen. Die Volksrepublik will ab Freitag Zölle auf US-Güter im Wert von 34 Milliarden Dollar erheben, wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider erfuhr. Sie sollen am 6. Juli um 0:00 Uhr chinesischer Zeit in Kraft treten.

Dies wäre Beobachtern zufolge eine Art Vergeltungsschlag, denn US-Präsident Donald Trump hat seinerseits bereits für Freitag Zölle auf Güter aus dem Reich der Mitte in gleichem Umfang angekündigt.

Zugleich stoßen die USA mit ihrer protektionistischen Linie international immer stärker auf Widerstand: Zahlreiche Staaten haben bei der Welthandelsorganisation (WTO) die US-Zollpläne für die Einfuhr von Autos und Autoteilen kritisiert. Mehr als 40 Länder, darunter alle 28 EU-Staaten, warnten Teilnehmern zufolge am Dienstag vor einer Störung des Weltmarkts ...

