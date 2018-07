Mit Blick auf den bald freien Sitz am Supreme Court bedient sich der US-Präsident erneut des Baseball-Jargons. Er kündigt einen "Home Run" an.

US-Präsident Donald Trump hat einen "großartigen" Nominierten für den bald frei werdenden Sitz am Supreme Court versprochen. "Wir werden einen Home Run haben", sagte er am Dienstagabend in West Virginia mit Blick auf die Auswahl auf einer Liste mit 25 konservativen US-Richtern.

Mit dem Baseball-Ausdruck meinte er wohl, seine Wahl werde der Regierung Erfolg bescheren. Anthony Kennedy hatte nach mehr als 30 Jahren am Gerichtshof seinen Rücktritt ...

