Das Joint-Venture von Continental und Osram mit ebendiesen Namen (Osram Continental GmbH) ist seit Anfang Juli im Betrieb. Nach erfolgreichem Abschluss aller Verhandlungen und erteilter Fusionskontrollfreigaben startete das Joint Venture damit wie geplant im zweiten Halbjahr 2018. Osram-Continental ist zum Start weltweit mit rund 1.500 Mitarbeitern an 16 Standorten mit Hauptsitz in München vertreten. Mittelfristig will das Gemeinschaftsunternehmen seinen Hauptsitz nach Garching verlegen. Als Umsatzziel strebt das Unternehmen einen Jahresumsatz im mittleren dreistelligen Millionen-Bereich an. Continental und Osram sind jeweils zu 50 Prozent am Joint Venture beteiligt, welches bei Osram voll konsolidiert wird. Dirk Linzmeier, CEO von Osram-Continental, begrüßt ...

