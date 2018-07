Unterföhring (ots) - Mehr Late Night für Deutschland. Im September kehrt Klaas Heufer-Umlauf mit "Late Night Berlin" aus der Sommerpause zurück. Im Herbst erhöht ProSieben die Late-Night-Dosis: Zusätzlich zum Montag wird Klaas Heufer-Umlauf an drei Donnerstagen über die Themen sprechen, die Deutschland und die Welt beschäftigen: Popkultur, Politik, Musik, Sport, Gesellschaft und Medien. Die Bühne im Studio bleibt auch in Staffel zwei die erste Adresse für nationale und internationale Musik-Acts.



"Late Night Berlin" - im Herbst immer montags und donnerstags auf ProSieben



Hashtag zur Show: LateNightBerlin



