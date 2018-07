Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der vorläufigen Einigung der Unionsparteien im Asylstreit war vielen Börsianern die Erleichterung anzumerken, berichten die Analysten der Helaba.Doch halte die Freude nur kurz. Es gebe ja noch einen Koalitionspartner. Und die SPD halte von dem Kompromiss mit Transitzentren an der Grenze überhaupt nichts. Was geben wir nur für ein klägliches Bild ab, so die Analysten der Helaba. Unsere europäischen Nachbarn haben sich einen verlässlichen Partner bei Weiterentwicklung der EU, Umsetzung von Strukturreformen, Einführung eines gemeinsamen Haushaltes, Sicherung der Außengrenzen und Migration, Bankenunion oder aber beim gemeinsamen, koordinierten Widerstand gegenüber den Vereinigten Staaten im Handelskonflikt sicherlich anders vorgestellt, so die Analysten der Helaba. Österreichs Bundeskanzler Kurz habe angekündigt, keine Verträge zulasten seines Landes abzuschließen. ...

