Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA stehen heute aufgrund eines Feiertags keine relevanten Daten an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. In der Eurozone würden die noch ausstehenden Einkaufsmanagerindices (PMI) des Dienstleistungssektors für Italien und Spanien veröffentlicht. Auf Basis der bereits vorliegenden Schnellschätzungen für die Eurozone, FR und DE dürften sich diese im Juni weiter über der Expansionsschwelle stabilisiert haben. Die vorübergehende Entschärfung der Koalitionskrise in Deutschland sei an Währungsmärkten mit einem leicht stärkeren EUR quittiert worden. Die Staatsanleihemärkte hätten hingegen kaum reagiert. ...

