Das myUNIQA Kundenportal wird mobil: In der myUNIQA App können Kunden bequem ihre Versicherungen einsehen, Schäden melden und Arzt- oder Medikamentenrechnungen einreichen. Den mobilen Überblick über sämtliche Versicherungen, Leistungen und Kontaktdaten gibt es für Android (ab Version 5) und iOS (ab Version 10), in Deutsch und Englisch und selbstverständlich kostenfrei. Mit der myUNIQA App haben Kunden die wichtigsten Features des myUNIQA Portals immer dabei. Für die myUNIQA Webversion sind derzeit über 435.000 User registriert, die myUNIQA App wurde in der Testphase bereits über 5000 mal heruntergeladen. Benutzerdaten und Kennwort sind mit den myUNIQA-Portal-Daten identisch und können auch über die App erstmals (oder bei...

