Der für den 12. Juli angekündigte Streik irischer Piloten des Billigfliegers Ryanair könnte auch Passagieren des Hunsrück-Flughafens Hahn einen Strich durch die Rechnung machen. Allerdings war die entsprechende Urabstimmung der irischen Gewerkschaft IALPA laut Ryanair nur im Namen einiger Hundert irischer Piloten gewesen - man habe aber mehr als 4000 Piloten. Welche Starts im Hunsrück betroffen sein könnten, blieb vorerst unklar.

"Ryanair wird hierzu aktuell keine Stellung beziehen", teilte die irische Fluggesellschaft am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Airline hatte angekündigt, erst am kommenden Dienstag (10. Juli), also nur zwei Tage vor dem angekündigten Streik, über Details zu informieren. Viele Kunden reagierten empört auf dieses kleine Zeitfenster. Auch der Flughafen Hahn riet am Mittwoch lediglich, sich am 10. Juli auf der Internetseite von Ryanair zu informieren. Vom Hunsrück aus bedient die Airline die Irland-Strecken nach Dublin und Kerry. Irische Piloten könnten aber auch auf anderen Routen fliegen.

Auch die an zehn deutschen Basen inklusive Hahn stationierten Ryanair-Piloten sollen darüber abstimmen, ob sie für ihre Forderungen nach höherer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen notfalls in einen unbefristeten Ausstand treten würden. Mit dem Ergebnis ist laut der deutschen Vereinigung Cockpit (VC) nicht vor Ende Juli zu rechnen. Ryanair ist der größte Anbieter innereuropäischer Flüge. Der Flughafen Hahn gehört zu 82,5 Prozent dem chinesischen Konzern HNA und zu 17,5 Prozent dem Land Hessen./jaa/DP/stw

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0116 2018-07-04/11:21