Guido Maria Kretschmer, 53, derzeit im Stress wegen der Berliner Fashion Week und der Vorbereitung seiner Hochzeit mit Frank Mutters, 63, sagt in der aktuellen GALA (Heft 28/2018, ab morgen im Handel), wie er zwischendrin runterkommt: "Marmeladekochen entspannt mich. Als ich zwei Tage vor meiner Fashion-Show nach Hause kam, hatte Frank schon im Garten schwarze Johannisbeeren und Brombeeren gepflückt. Und ich habe noch schnell sieben Gläser Marmelade gekocht", so der Designer.



