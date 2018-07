Von Stella Yifan Xie

HONGKONG (Dow Jones)--Wang Jian, Mitbegründer und Chairman des chinesischen Konglomerats und Deutsche-Bank-Großaktionärs HNA, ist tot. Der 57-Jährige sei am Dienstag auf einer Geschäftsreise in Frankreich gestürzt und habe dabei tödliche Verletzungen erlitten, teilte die HNA Group mit. Der chinesische Mischkonzern litt zuletzt unter Geldnot und musste immer wieder Unternehmensteile verkaufen, um an Geld zu kommen. Auch ihre Beteiligung an der Deutschen Bank haben die Chinesen bereit reduziert.

