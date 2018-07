Unterföhring (ots) -



Professionelle Sänger, die sich ihre Instrumente in Jokos Musik-Gameshow erst erspielen müssen. Promis, die in Klaas' fiesester Spielshow im deutschen Fernsehen ihre Außenwahrnehmung selbst einschätzen müssen. Und Joko revolutioniert den Fußball in Deutschland und entwickelt die Sportart weiter: Flutschball heißt das neue Spiel um das runde Leder, bei dem Joko, Jochen Schropp, Evil Jared Hasselhoff, Simon Gosejohann und Patrick Owomoyela in Teams gegeneinander antreten.



Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für die perfekte Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen Joko & Klaas mit ihren Ideen um die Gunst des Studiopublikums. Im Wechsel präsentieren die beiden Rivalen ihre Ideen für beste Fernsehunterhaltung. Am Ende entscheidet alleine das Studiopublikum per Fernbedienung über den nächsten Show-Hit und den Megaflop. Durch den Fernsehabend führt Jeannine Michaelsen.



"DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 11. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: BesteShow



