Weinfelden (ots) - Nachdem Lidl in der Schweiz angekündigt hat,

den Plastikeinsatz um 20 Prozent bis im Jahr 2025 zu reduzieren,

leitet das Unternehmen nun erste konkrete Massnahmen ein. In einem

ersten Schritt wird Lidl Schweiz in seinen landesweit über 120

Filialen bis Ende 2019 auf den Verkauf von Einwegplastikartikel wie

Trinkhalme, Einwegbecher und -gläser, Teller, Besteck und

Wattestäbchen mit Plastikschaft verzichten. An ihre Stelle sollen

Produkte aus alternativen und recyclebaren Materialien treten, an

denen das Unternehmen aktuell gemeinsam mit seinen Lieferanten

arbeitet. In einem zweiten Schritt strebt Lidl dann auch den Verzicht

und die Umstellung von Besteck und Trinkhalmen im Convenience und

Getränkebereich an.



"Wir verfolgen in unserer Plastikstrategie einen klaren Ansatz und

der heisst: Vermeiden - Reduzieren - Wiederverwerten. Mit der

Auslistung von Einwegplastikartikeln vermeiden wir den Einsatz von

Plastik und tragen so zu einer Verbesserung unserer Plastikbilanz

bei", so Reto Ruch, Chief Commercial und Marketing Officer bei Lidl

Schweiz.



Lidl Schweiz plant, entsprechende Mengen, die bereits eingekauft

worden sind, noch abzuverkaufen und dann sukzessive auf alternative

Materialien umzusteigen. Damit sollen Kunden weiterhin die

Möglichkeit bekommen, auf gewohnte Produkte zurückgreifen zu können.



Konkrete Massnahmen



Lidl Schweiz hat bereits mehrere Massnahmen zur Plastikreduktion

ergriffen. So verzichtet das Unternehmen bereits seit Markteintritt

2009 bewusst auf die Abgabe von Gratisplastiksäckli an der Kasse.

Alle Tragetaschen sind kostenpflichtig und mehrfach verwendbar. Auch

im Textil- und Kosmetikbereich wurden Verpackungsreduktionen

vorgenommen, indem die äusseren Verpackungen aus Plastik entfernt

wurden. Weiterhin wurde bei den BIO-Fairtrade-Bananen der Plastiksack

durch eine Banderole ersetzt. Zudem konnte eine Reduktion des

Einsatzes der Schrumpffolien bei diversen Getränke-Artikeln bewirkt

werden. Bei verschiedenen Getränkeflaschen unserer Eigenmarken

konnten wir von 2009 bis heute das Gewicht um ca. 30 Prozent

reduzieren, ohne dabei Abstriche bei Stabilität und Qualität zu

machen. Auch bei den Kaffeekapseln ist es Lidl Schweiz durch eine

Optimierung der Kapseln gelungen, die Verpackung ohne

Qualitätseinbussen zu reduzieren, indem auf die

Plastik-Einzelverpackungen der Kapseln verzichtet wurde.



Dadurch wird der Abfall deutlich verringert. Reto Ruch: "Wir

arbeiten mit Hochdruck an unterschiedlichen Konzepten und werden

unsere Kundinnen und Kunden sukzessive über Neuerungen und

Umstellungen informieren. Insbesondere im Verpackungsbereich gibt es

viele spannende Möglichkeiten, die wir derzeit testen, und die einen

wirklichen Unterschied machen können."



