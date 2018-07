Der EUR/USD ist und bleibt der Spielball der Politik - auf regionaler als auch auf internationaler Ebene. Die harten Konjunkturdaten in Form der Inflationszahlen rücken angesichts dessen immer weiter in den Hintergrund. Die Europäische Zentralbank hatte zuletzt angekündigt, den ... The post EUR/USD als Spielball der Politik appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...