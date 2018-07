BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Steuerung der Migration in der EU erneut zur Schicksalsfrage erhoben. Der Umgang mit der Migrationsfrage habe eine entscheidende Bedeutung für den Bestand Europas, sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag. Die Interessenlage in der EU diesbezüglich sei unterschiedlich. Aber man habe sich verständigt, dass es nicht nur die Frage eines einzelnen Staates, sondern aller Mitgliedstaaten sei. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles forderte eine "neue Logik in der Einwanderungspolitik".

Merkel plädierte für einen intensiven Dialog mit den afrikanischen Staaten. Mit Blick auf den Vorschlag zur Bildung sogenannter regionaler Ausschiffungsplattformen (regional disembarkation platforms) sprach sie sich für Vereinbarungen mit afrikanischen Ländern aus, damit Flüchtlinge sich erst gar nicht auf den gefährlichen Weg nach Europa machen. Dies alles könne aber nur klappen, "wenn wir nicht über die Köpfe der afrikanischen Staaten hinweg entscheiden". Deshalb brauche es einen neuen Pakt für Afrika.

Schengen in Gefahr

Die europäische Migration sei ein globales Problem und erfordere eine globale Antwort, sagte Merkel. Die Kanzlerin sprach sich erneut für die Schaffung eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes aus.

Mit Blick auf die sogenannte Sekundärmigration, also den Wechsel von Flüchtlingen von einem EU-Land ins andere, sagte Merkel, die Vorteile von Schengen könnten in Gefahr geraten, "wenn wir das Thema nicht zügig bearbeiten". Flüchtlinge sollten sich nicht einfach aussuchen dürfen, in welchem Land sie Asyl beantragen.

Auf dieser Grundlage habe sie mit Griechenland geredet und ein Abkommen verabredet, mit dem Flüchtlinge im Flughafenverfahren direkt nach Griechenland zurückgebracht werden könnten, wenn sie dort bereits Asyl beantragt haben, sagte Merkel. Weitere Abkommen, vor allem mit Österreich und Italien, soll Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den nächsten Tagen aushandeln.

Recht und Ordnung!

"Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt", sagte Merkel. Die Bundesregierung habe da eine "drängende Aufgabe" vor sich. Dabei werde es auch in Zukunft "kontroverse Debatten" geben.

Nahles verwies auf den Streit zwischen CDU und CSU, der mit einem Kompromiss für die Asylpolitik beigelegt wurde. Nach einem guten Start sei der Regierungsmotor leider in den vergangenen Wochen ins Stottern geraten. Es sei gut, dass nun alle Teile zu einer ordentlichen Regierungsarbeit zurückfinden wollten.

Für die Asylpolitik brauche man keine Masterpläne, sondern gutes Handwerk, damit das Vereinbarte umgesetzt werden könne. Die Basis dafür sei der Koalitionsvertrag, es habe sich seit der Unterzeichnung kein neuer Sachstand ergeben, sagte die SPD-Vorsitzende. "Humanität und Realismus gehen zusammen", erklärte Nahles mit Blick auf den Fünf-Punkte-Plan, den ihre Partei kürzlich vorgelegt hatte.

Nahles forderte eine neue "Logik der Einwanderungspolitik". Es sei wirklich dringend, dass die Regierung nun endlich ein Einwanderungsgesetz auf den Weg bringe.

