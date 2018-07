Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt dümpelt nach der Erholung vom Vortag am Mittwoch vor sich hin. Wegen des US-Nationalfeiertags, an dem die amerikanischen Börsen geschlossen bleiben, fehlten die Impulse, sagen Händler. Die Anleger wollen sich angesichts der drohenden Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China nicht positionieren.

Am Freitag dürfte US-Regierung Zölle auf chinesische Waren in Kraft setzen. China droht mit Gegenmassnahmen. Die Volksrepublik will ab Freitag um Mitternacht ihrerseits Zölle auf US-Güter im Wert von 34 Milliarden Dollar erheben. Zudem haben zahlreiche Staaten bei der Welthandelsorganisation (WTO) die US-Zollpläne für die Einfuhr von Autos und Autoteilen kritisiert. Die asiatischen Börsen hatten angesichts der Eskalation alle deutlich im Minus geschlossen.

An der Schweizer Börse ist der Swiss Market Index (SMI) nach einem leicht tieferen Start bei Handelseröffnung im Verlauf wieder in die Pluszone vorgestossen. Bis gegen 10.50 Uhr notiert der Leitindex um 0,29 Prozent höher auf 8650,38 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,04 Prozent auf 1'422,53 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,13 Prozent auf 10'358,02 Stellen.

Der SMI bewege sich in sehr engen Bahnen, sagt ein Händler. "Es ist nichts los." Der ...

