Was bezweckte die CSU mit dem Regierungsstreit? Die einzig rationale Antwort ist letztlich doch die mittelfristige Trennung von der CDU. Zwischen ihr und der AfD gibt es schließlich noch Platz.

Noch immer fragt man sich als Beobachter, zu was die beiden vergangenen Wochen, die die Union in derbstem Streit verbracht hat, gut gewesen sein sollen. Gegen eine hitzige Debatte wäre nichts einzuwenden. Aber semantische Debatten über "wirkungsgleich"? Ein Rücktritt, der kein Rücktritt war?

Der CSU haben die Scharmützel nichts genutzt, sie schmiert weiter in den Umfragen ab. Der bayerische Ministerpräsident Söder rangiert in den Umfragen von Politikern, die nach Meinung der Befragten einen guten Job machen, weit hinter Kanzlerin Merkel. Sollte man dem Unterfangen der Christsozialen etwas Rationales abtrotzen wollen, dann kann man in der Bewertung der Partei-Volten nach rechts nur vermuten: Hier wird mittelfristig die Abspaltung von der CDU forciert, mit dem Ziel, die einzige demokratische Partei des rechts-konservativen Spektrums in ganz Deutschland werden zu können.

Zur Erinnerung: Schon bald nach dem Amtsantritt von Kanzlerin Merkel im Jahr 2005 wurden in der Union Stimmen vernehmbar, die von einer neuen konservativen Kraft neben der Union sprachen. Die CDU rückte unter Angela Merkel, schon lange vor der Flüchtlingskrise, in Richtung Mitte-links. ...

