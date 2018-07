Okay, vielleicht gibt es die eine "perfekte" Aktie gar nicht - aber es gibt durchaus einige Unternehmen, die immerhin deutliche und nachhaltige Vorteile gegenüber ihrer Konkurrenz genießen. Eine erfolgreiche Anlagestrategie ist eine, bei der Sie große, qualitativ hochwertige Unternehmen kaufen und diese Unternehmen für immer - oder zumindest für sehr lange Zeit - halten. Wer also das nächste Mal ein Investment anstrebt, sollte sich diese fünf Eigenschaften in Erinnerung rufen. Mit ein wenig Glück kann man so etwas wirklich Großartiges ins Portfolio holen - etwa das nächste Amazon (WKN:906866). Eine Wachstumsbranche finden Amazon.com wäre das perfekte Beispiel für diesen Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...