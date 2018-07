Über 250 Teilnehmer verfolgten am 28. und 29 Juni im Hotel Maritim in Stuttgart die Vorträge und Diskussionen. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom Bundesverband Druck und Medien (BVDM) sowie dem Verband Druck und Medien in Baden-Württemberg und dem Verband Papier, Druck und Medien Südbaden.

Nach der Eröffnung des traditionellen Unternehmerforums durch den Präsidenten des BVDM, Wolfgang Poppen, hielten der Innenminister Baden-Württembergs Thomas Strobl sowie der Oberbürgermeister Stuttgarts Fritz Kuhn Grußworte, in denen sie die Relevanz von Printprodukten unterstrichen. Auf Fachvorträge folgte eine Podiumsdiskussion ...

