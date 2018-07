Der insolvente Solarmodul-Hersteller Calyxo hat wieder eine Zukunft: Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Juli 2018 durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau konnte Insolvezverwalter Prof. Dr. Lucas F. Flöther den gesamten Geschäftsbetrieb an die deutsche Unternehmensgruppe "TS Group GmbH" veräußern. Der Investor übernimmt alle Mitarbeiter und will die Produktion sofort wieder aufnehmen. "Durch den ...

