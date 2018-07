Köln (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte haben sich nach Ansicht von Lionel Pernias, Leiter Buy and Maintain London bei AXA Investment Managers, grundlegend verändert."Strengere Regulierungsvorgaben und gestiegene Kapitalanforderungen haben dazu geführt, dass die relevanten Market Maker deutlich weniger Anleihen halten als früher. Die Folgen bestehen in einer geringeren Liquidität und höheren Transaktionskosten", so Pernias. Die Auswirkungen dieses Wandels seien sowohl für aktive als auch passive Managementstrategien maßgeblich. Einen geeigneten Ausweg in diesem Umfeld würden Buy-and-Maintain-Ansätze bieten. ...

