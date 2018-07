Hannover (www.anleihencheck.de) - Hohe Aktivität am Primärmarkt: Die dänische Kommunekredit konnte einen Green Bond (ISIN XS1851226891/ WKN A1921P) (EUR 750 Mio.) zu ms -6 Bp preisen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Ebenfalls Mitte letzter Woche sei der Bond (ISIN DE000A2AAWF7/ WKN A2AAWF) des Landes Brandenburgs über die Bühne gegangen: EUR 500 Mio. für 15 Jahre zu ms -2 Bp seien begeben worden. Taggleich sei auch COE mit einer Aufstockung ihrer 08/2021er Anleihe unterwegs gewesen. Der Tap habe EUR 250 Mio. zu ms -27 Bp umfasst. Ebenfalls am 27.06. seien von der kanadischen Provinz Quebec EUR 1,0 Mrd. begeben worden. Die zehnjährige Laufzeit habe zu ms +8 Bp gepreist werden können. ...

