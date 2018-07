Der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke, hat seinen umstrittenen Kommentar zum möglichen Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den "Tagesthemen" verteidigt. Er würde den Meinungsbeitrag zu Horst Seehofers Rücktrittsangebot im Wesentlichen noch einmal genauso formulieren: "Wir haben in der Sendung immer wieder darauf hingewiesen, dass noch nichts feststeht", sagte er der "Zeit".

Er würde an seinem Kommentar nur wenig ändern. "Vielleicht würde ich noch einen Satz dazu sagen, gemäß: 'Da ist noch nichts sicher, aber wenn…'", so Gniffke. "Und dann würde ich genau den Text wieder wählen." In der Sendung hatte er den möglichen Rücktritt Seehofers kommentiert.

Anschließend wurde kritisiert, dass nicht genug deutlich gemacht worden sei, dass der Rücktritt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Kommentars nur ein Angebot Seehofers war.