Ein Gastkommentar von Christian-Hendrik Knappe, db x-markets Nach den Schwächen im deutschen TV-Werbegeschäft und dem DAX-Abstieg schaltet man bei ProSiebenSat.1 wieder in den Angriffsmodus. Dazu plant der Konzern eine Internet-Streaming-Offensive. Kann ProSiebenSat.1 den Rückstand auf Netflix & Co. auf diese Weise aufholen? Der US-Video-on-Demand-Anbieter Netflix hat die Medienlandschaft in den vergangenen Jahren ordentlich durcheinandergewirbelt. Längst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...