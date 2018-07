Unser Immobilienfonds Henderson Horizon wies gestern einen Tagesverlust von mehr als 3% auf. Dies lag aber lediglich an der Ausschüttung, die einmal jährlich Anfang Juli erfolgt. Wir müssten das Geld also der Kasse zuschlagen. Um uns die Depotpflege in diesem Punkt zu erleichtern, wechseln wir einfach die Tranche aus. Wir ersetzen die ausschüttende Tranche durch diejenige Tranche desselben Fonds, ...

