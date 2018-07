DAX - Kopfweh hier, Feiertag da

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax unternahm gestern einen ernsthaften Ausbruchsversuch auf der Oberseite, wurde allerdings durch die schwachen US-Indizes am Nachmittag ausgebremst. Auch heute Vormittag kommt der Index nicht wirklich vom Fleck und handelt in einer engen Spanne knapp oberhalb der 12.300 Punkte-Marke.

Aus verschiedenen Gründen ist die Volatilität im deutschen Börsenbarometer heute deutlich geringer als in den vergangenen Tagen. Die Händler in London haben offenbar noch mit den Nachwirkungen der Feierlichkeiten von gestern Abend zu kämpfen - England gewann zum ersten Mal in der Geschichte ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft. Die Händler in New York bleiben Ihren Schreibtischen heute sogar komplett fern und feiern stattdessen den Unabhängigkeitsfeiertag. Auch in Frankfurt und Zürich scheint man sich mit der geringen Volatilität heute anfreunden zu können.

Für das deutsche Börsenbarometer bedeutet das in den kommenden Handelsstunden aller Voraussicht nach eine fortgesetzte Seitwärtsrange im Bereich 12.280 bis 12.400 Punkte. Erst ein Ausbruch per Stundenschlusskurs aus der genannten Zone bringt neue Trendimpulse.

DAX in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.06.2018 - 04.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 -04.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

