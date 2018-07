Mit dem Wechselbad der Ereignisse in Rom, steht auch der italienische Leitindex FTSE MIB wieder im Fokus der Anleger. Die gestiegene Volatilität im Index wird sowohl auf der Long (steigende Kurse) als auch Short Seite (fallende Kurse) von den Kunden genutzt, um kurzfristig von etwaigen Kursschwankungen zu profitieren. Beispiel: Der Mini Future Short konnte sich mit einem Hebel von fünf in den vergangenen Wochen fast im Wert verdoppeln. Hakt es weiterhin mit der Regierungsbildung und es verschärft sich der Druck auf den italienischen Aktienmarkt, wird das Produkt weiter an Wert gewinnen. Erholt sich der Index und steigt gar bis auf 26.000 Punkte, droht ein Verlust bis hin zum Totalverlust. Wer es etwas ruhiger mag, wählt einen Mini Future mit einem niedrigeren Hebel. ...

