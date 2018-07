Hamburg (ots) - Ein Jahr lang schrieb Entertainer Hape Kerkeling, 53, in GALA über VIPs, Royals und Showbusiness-Phänomene. In der aktuellen GALA (Heft 28/2018, ab morgen im Handel) verrät er, wie seine prominenten Kollegen auf diese Ausführungen reagiert haben: "Einige sind vor allem darüber enttäuscht, dass sie nicht vorkamen." Kerkelings gesammelte Kolumnen sind gerade als Buch und Hörbuch erschienen.



