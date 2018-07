Kirchhoff Consult AG: Nachhaltigkeit lohnt sich für Unternehmen: 'Good Company Ranking-Index' zeigt deutlich bessere Performance als Dax DGAP-News: Kirchhoff Consult AG / Schlagwort(e): Studie Kirchhoff Consult AG: Nachhaltigkeit lohnt sich für Unternehmen: 'Good Company Ranking-Index' zeigt deutlich bessere Performance als Dax 04.07.2018 / 12:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NACHHALTIGKEIT LOHNT SICH FÜR UNTERNEHMEN: "GOOD COMPANY RANKING-INDEX" ZEIGT DEUTLICH BESSERE PERFORMANCE ALS DAX Hamburg, 04.07.2018 - Nachhaltig agierende Unternehmen haben sich in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt besser entwickelt als der Leitindex des deutschen Aktienmarktes. Dies haben die unabhängige Vermögensverwaltung Geneon Vermögensmanagement AG und die Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult durch einen eigenentwickelten "Good Company Ranking-Index" (GCR-Index) festgestellt. Überrendite von 40,0 Prozentpunkten In den letzten zehn Jahren hätte ein hypothetischer, nach dem Scoring des Good Company Ranking gewichteter Index deutlich besser abgeschnitten als der DAX. Während der DAX über die vergangene Dekade von Oktober 2007 bis Mai 2018 um 61,3 Prozent gestiegen ist, kommt der GCR-Index auf ein Plus von 101,3 Prozent, also eine Überrendite von 40,0 Prozentpunkten. Die Outperformance zeigt sich auch für einen 3-Jahres- und 5-Jahres-Zeitraum mit einer Outperformance von 5,8 bzw. 13,0 Prozentpunkten. Der GCR-Index basiert auf dem Good Company Ranking, das von Kirchhoff Consult im Jahr 2005 initiiert wurde und Europas größter unabhängiger Wettbewerb für unternehmerische Nachhaltigkeit ist. Auf Basis öffentlich verfügbarer Daten beurteilt eine Jury aus renommierten Wissenschaftlern die Unternehmensleistung in den Bereichen Mitarbeiter, Gesellschaft, Umwelt sowie Financial Integrity. "Die Aktienkurse nachhaltig agierender Unternehmen entwickeln sich im Durchschnitt besser. Das ist schon immer meine Überzeugung und ich freue mich daher, dass diese Outperformance nun auch auf Basis der Ergebnisse des Good Company Rankings gezeigt werden konnte", so Klaus Rainer Kirchhoff, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Kirchhoff Consult AG. GCR-Index bildet Nachhaltigkeit von Unternehmen exakt ab Der Anteil der einzelnen DAX-Mitglieder am Gesamtindex entspricht ihrer jeweiligen Börsenkapitalisierung. Beim GCR-Index hingegen bestimmt sich dieser Anteil allein aus dem Nachhaltigkeits-Score des Good Company Rankings. Das führt dazu, dass so manches DAX-Schwergewicht, wie z. B. Siemens, im GCR-Index eine deutlich weniger dominante Stellung einnimmt. Umgekehrt gibt es auch weniger große Unternehmen, wie beispielsweise Henkel, die sich im Bereich der Nachhaltigkeit stark engagieren und deshalb im GCR-Index viel stärker gewichtet sind als im DAX. Während die Gewichtung bei den größten und kleinsten DAX-Werten im GCR-Index noch sehr ähnlich ist, hören die Gemeinsamkeiten danach auf. Der prozentuale Unterschied zwischen zwei Werten im GCR-Index entspricht exakt dem der Scoring-Punkte, die diese beiden Unternehmen für ihre unternehmerische Nachhaltigkeit erhalten haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen hat keinerlei Einfluss auf ihren Anteil am Gesamtindex. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die am nachhaltigsten agierenden Unternehmen den größten Einfluss auf die Entwicklung des Gesamtindex haben. "Als Vermögensverwalter kommen wir immer wieder mit sogenannten ,Smart-Beta'-Ansätzen in Berührung, also mit Indizes, die auf irgendeine Art anders gewichtet werden als ihre Originale. Solche Andersgewichtungen führen nur in manchen Marktphasen zu Verbesserungen, deshalb sind sie auch nur manchmal ,smart'. Richtig "smart" hingegen ist der Ansatz, nachhaltig agierenden Unternehmen den Vorzug zu geben. Der Good Company Ranking-Index ist der Beweis, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeit ernst nehmen, besser performen. In der Wirtschaft und an der Börse", konstatiert Andreas Enke, Vorstand der Geneon Vermögensmanagement AG. "Anleger, die Unternehmen bevorzugen, die über ein exzellentes ESG-Rating verfügen und solche meiden, die das Thema noch immer nicht ernst nehmen, sind nachweisbar erfolgreicher. Es reicht schon, wenn man im allseits bekannten DAX die "Guten" bevorzugt. Es kann so einfach sein", ergänzt Kirk Ewald, Leiter Asset Management der Geneon Vermögensmanagement AG. DAS GOOD COMPANY RANKING Das Good Company Ranking wurde 2005 von Kirchhoff Consult initiiert und ist Europas größter unabhängiger Wettbewerb für unternehmerische Nachhaltigkeit. Auf Basis öffentlich verfügbarer Daten beurteilt eine Jury aus renommierten Wissenschaftlern die Unternehmensleistung in den Bereichen Mitarbeiter, Gesellschaft, Umwelt sowie Financial Integrity. Die Ergebnisse des diesjährigen, bereits zum sechsten Mal erscheinenden Good Company Ranking werden im Rahmen einer Pressekonferenz im Herbst 2018 vorgestellt. ÜBER KIRCHHOFF Die Kirchhoff Consult AG ist ein Team von Spezialisten in den Bereichen Capital Markets, Corporate Communications und Corporate Social Responsibility. Das Unternehmen ist führend in der Konzeption und Gestaltung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten sowie bei der Begleitung von Börseneinführungen. In den Kompetenzfeldern Advisory, Design, Digital und Film entwickeln rund 60 Mitarbeiter ganzheitliche Lösungsansätze für Kunden aller Größen und Branchen. Kirchhoff Consult ist ein klimaneutrales Unternehmen mit Standorten in Hamburg, Frankfurt, München, Wien, Istanbul und Bukarest. www.kirchhoff.de ÜBER GENEON Als unabhängiger Vermögensverwalter steht die Geneon Vermögensmanagement AG zu ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kunden und der Gesellschaft. Klare, über Jahre weiterentwickelte Anlageprozesse sichern den ökonomischen Erfolg der Beratung. Zugleich setzt sich Geneon auch mit den Wirkungen der Geldanlagen auf die Umwelt, Mitwelt und Nachwelt auseinander. Ihre Lösungen sind daher unter Berücksichtigung ihrer kulturellen Werte sozialverträglich, ökologisch und generationengerecht. Darüber hinaus bekennt sich der Finanzdienstleister zu den "Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI)", der Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG-Kriterien) bei allen Aktivitäten in der Vermögensverwaltung. www.geneon.info PRESSEANFRAGEN Kirchhoff Consult AG Anja Ben-Lekhal Borselstraße 20 22765 Hamburg T +49 40 60 91 86 55 anja.benlekhal@kirchhoff.de Geneon Vermögensmanagement AG Andreas Enke, Vorstand Glockengießerwall 26 20095 Hamburg T +49 40 68 87 96 6 79 andreas.enke@geneon-vermoegen.de 04.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 701561 04.07.2018

AXC0134 2018-07-04/12:23