Die TS Group GmbH übernimmt den gesamten Geschäftsbetrieb des insolventen Photovoltaik-Herstellers. Alle 130 Mitarbeiter werden weiter beschäftigt. Die Produktion der Cadmiumtellurid-Dünnschichtmodule am Standort Bitterfeld-Wolfen soll fortgesetzt werden.Der insolvente Photovoltaik-Hersteller Calyxo hat einen neuen Investor gefunden. Nach der Eröffnung des regulären Insolvenzverfahrens am 1. Juli durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau sei der gesamte Geschäftsbetrieb an die deutsche Unternehmensgruppe "TS Group GmbH" veräußert worden, teilte Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Dienstagabend mit. ...

