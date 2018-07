Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz Vans baut ihr Angebot an elektrischen Lieferwagen aus der gewerblichen Baureihe deutlich aus. Künftig soll jede Baureihe aus diesem Bereich auch mit einem elektrischen Antrieb erhältlich sein. Los geht es mit dem E-Vito, den Unternehmen schon jetzt bestellen können. Im nächsten Jahr soll dann der E-Sprinter folgen, wie der Hersteller vor wenigen Tagen mitteilte. Neben elektrischen Fahrzeugen will das Unternehmen in Zukunft auch verstärkt auf Brennstoffzellen ... (Robert Sasse)

