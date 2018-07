An der Börse sorgte Steinhoff am Dienstag für spektakuläre Entwicklungen. Die Aktie des angeschlagenen Möbelkonzerns schoss über den Tag um mehr als 40 Prozent in die Höhe und konnte sich bis auf 0,12 Euro verbessern. Bemerkenswert war dabei auch das hohe Handelsvolumen. Immer mehr Anleger setzten jetzt auf eine Erholung des Unternehmens, was sich in noch stärkeren Kursgewinnen bemerkbar machen würde. Das Ganze bleibt aber eine riskante Angelegenheit, denn noch ist hier längst nichts in trockenen ... (Robert Sasse)

