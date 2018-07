Aktien von FMC sind am Mittwoch nach einem kritischen Kommentar der Investmentbank Credit Suisse (CS) auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai gefallen. Die Experten warnten vor einem Aufwärtsdruck bei den Löhnen und Gehältern in den USA, der den Dialysespezialisten belasten könnte. Analyst Christoph Gretler stufte die Aktie erstmals seit vier Jahren ab von "Outperform" auf "Neutral".

FMC erwirtschafte mehr als zwei Drittel der Umsätze in Nordamerika. Davon wiederum entfielen 90 Prozent auf Dialyse-Dienstleistungen, für die die Arbeitskosten besonders ins Gewicht fielen. "Eine allgemeine Lohninflation in Richtung drei Prozent bedeutet also stärkeren Gegenwind", so der Analyst. Das Kostensparprogramm von 100 bis 200 Millionen Euro sei zwar hilfreich, entspreche aber lediglich rund einem Prozent der Betriebskosten von FMC./bek/jha/

