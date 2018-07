Der Zusammenhalt der Gesellschaft wird laut der Kanzlerin durch drei Herausforderungen gefährdet - die Migration sei eine davon.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine umfassende Neuordnung der Migrationspolitik angekündigt. "Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung wird durchgesetzt", sagte Merkel am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Bundestag. "Das ist unsere Aufgabe und unser Anliegen", fügte die Kanzlerin hinzu.

Sie verwies auf die laufenden Gespräche in der Koalition über die Beschlüsse des EU-Gipfels, die Einrichtung so genannter Transitzentren für in anderen EU-Staaten bereits registrierte Flüchtlinge und den von Innenminister Horst Seehofer vorgelegten "Masterplan Migration".

Merkel widersprach in der Generalaussprache über den Etat des Kanzleramtes dem Eindruck, dass die Regierung wegen des Streits zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik handlungsunfähig sei. "Diese Bundesregierung arbeitet", betonte sie und verwies auf zahlreiche Projekte, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...