Bei dünnem Börsenhandel - in den USA ist heute Feiertag - können die Ölpreise am Mittwoch zulegen. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen nach und zeigen sich mit einem Plus von durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter. Die US-Lagerbestandszahlen auf Basis der API-Erhebung (American Petroleum Institute) fielen enttäuschen aus und brachten am Dienstagnachmittag Auftrieb ...

