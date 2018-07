In einem Interview mit "Bloomberg News" äußerte sich E.ON-Chef Johannes Teyssen aktuell zu den zu erwartenden Entwicklungen des Konzerns. Der RWE-Deal wird dabei als äußerst positiv bewertet. Teyssen sieht dabei ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie, sobald der Austausch von Assets abgeschlossen ist. Im Anschluss rechnet der Konzernchef mit einer Rückkehr von E.ON in eine führende Marktposition. Bei Veränderungen in der Energiebranche stehe E.ON im Mittelpunkt. Bereits jetzt zählt das ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...