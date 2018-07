Gute Nachrichten rund um eine strategische Kooperation mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi sorgten Anfang der laufenden Woche zu deutlichen Kursgewinnen bei Evotec. Am Dienstag gelang es der Aktie sogar, die Marke von 15 Euro zu überschreiten. Schon macht sich bei manch einem Anleger die Hoffnung breit, dass nun die Seitwärtsbewegung verlassen werden könnte. Allerdings ging es am Mittwoch zunächst mit einem Minus von rund 1,5 Prozent in den Handel, was die Aktie wieder auf genau 15 Euro ... (Robert Sasse)

