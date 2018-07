Durch den Dieselskandal ging der Absatz von VW in den USA zwischenzeitlich zurück. Im letzten Monat konnte der Autokonzern aber wieder vermehrt Käufer finden. Dank einer gestiegenen Nachfrage nach SUVs verkaufte Volkswagen in den USA 5,7 Prozent mehr Autos als noch ein Jahr zuvor. Insgesamt 28.941 Neuwagen von VW wechselten im Juni den Besitzer. Auf Jahressicht ergibt sich damit ein Plus von 7,2 Prozent, wie VW selbst am Dienstag mitteilte. Volkswagen ist mit der Entwicklung nicht alleine, auch ... (Robert Sasse)

