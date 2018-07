Linz (www.anleihencheck.de) - Schweden geht es gut, die Wirtschaft läuft mehr als solide, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch würden die Entscheidungsträger der Riksbank wohl nicht von ihrer sehr vorsichtigen Haltung abrücken. Seit April würden sie die damals erwartete Zinsanhebung permanent nach hinten verschieben. Die laufenden Wirtschaftsdaten wären zwar positiv, würden aber noch keinen Zinsschritt rechtfertigen. Auch Schweden kämpfe mit nach wie vor zu niedriger Inflation. Und das, obwohl die Riksbank seit längerer Zeit mit ihrer expansiven Geldpolitik versuche, diese in Schwung zu bekommen. Aktuell würden die Erwartungen einiger Zentralbankmitarbeiter wieder etwas positiver einschätzt. Der jüngste leichte Anstieg der Inflation sei eindeutig den gestiegenen Energiepreisen zuzurechnen. Eine Chance stelle die schwache Krone dar, die mittelfristig Inflationsdruck erzeugen könnte. Immer wahrscheinlicher werde es daher, dass frühestens zu Jahresende ein Zinsschritt kommen werde. (04.07.2018/alc/a/a) ...

