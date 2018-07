Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.38 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.723,30 +0,37% +0,32% Euro-Stoxx-50 3.415,20 +0,26% -2,53% Stoxx-50 3.059,72 +0,30% -3,72% DAX 12.338,68 -0,08% -4,48% FTSE 7.575,26 -0,24% -1,82% CAC 5.331,61 +0,28% +0,36% Nikkei-225 21.717,04 -0,31% -4,60% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,73 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,83 74,14 -0,4% -0,31 +24,3% Brent/ICE 77,89 77,76 +0,2% 0,13 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,19 1.252,75 +0,4% +4,44 -3,5% Silber (Spot) 16,05 16,03 +0,2% +0,03 -5,2% Platin (Spot) 841,00 843,00 -0,2% -2,00 -9,5% Kupfer-Future 2,88 2,91 -0,9% -0,03 -13,5%

Die Bewegungen bei den Ölpreisen halten sich in engen Grenzen. Weiterhin bestimmen die Nachrichten um eine mögliche Ausweitung der Fördermenge durch Saudi-Arabien das Sentiment. Der Goldpreis setzt seine Erholung vom Vortag fort.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen kommen am Mittag kaum von der Stelle. Die Wall Street bleibt wegen des "Independence Day" geschlossen, womit ein wichtiger Impulsgeber ausfällt. Daneben drückt der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt weiterhin auf die Stimmung. Insbesondere aus China ist zu hören, dass Marktteilnehmer bereits verstärkt Angst vor einer schwachen Wirtschaft haben. Sichtbar wird dies für die Aktienstrategen der Helaba einerseits über den weiter zur Schwäche neigenden Yuan, andererseits baut der Schanghai-Composite seine Verluststrecke weiter aus. Der Technologiesektor gibt stärker um 0,9 Prozent nach. Die Branche droht zusammen mit Autos zu einem der prominentesten Opfer des Handelsstreits zu werden. Ein chinesisches Gericht hat dem US-Unternehmen Micron Technology bis auf weiteres den Verkauf von Halbleitern und -produkten in China untersagt und damit zugunsten eines Unternehmens aus Taiwan entschieden. An der Börse wird dies als ein politisches Signal gewertet. STMicro geben um 2,7 Prozent nach, Infineon handeln 1,7 Prozent im Minus. Die Autowerte reagieren kaum auf die US-Absatzzahlen für den Juni.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.04 Uhr Di, 15.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1638 -0,17% 1,1667 1,1655 -3,1% EUR/JPY 128,61 -0,25% 128,81 128,93 -4,9% EUR/CHF 1,1558 -0,11% 1,1571 1,1569 -1,3% EUR/GBP 0,8808 -0,34% 0,8839 1,1309 -0,9% USD/JPY 110,50 -0,10% 110,39 110,62 -1,9% GBP/USD 1,3213 +0,16% 1,3200 1,3181 -2,2% Bitcoin BTC/USD 6.538,75 -1,6% 6.508,70 6.594,15 -52,1%

Der Euro gibt am Vormittag leicht nach, hält sich aber weiter über der Marke von 1,16 Dollar. Wenig bewegt zeigt sich das britische Pfund vom unerwarteten Anstieg des britischen Service-PMI. Dieser stieg auf den höchsten Stand seit acht Monaten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten ist auch am Mittwoch keine Trendwende in Sicht gewesen. Es blieb mehrheitlich bei fallenden Kursen. Zwar zeigten einige Börsen der Region am Vortag und auch am Mittwoch Erholungsansätze, doch von einer tiefgreifenden Erholung konnte keine Rede sein. Nun taumelten viele Handelsplätze Richtung Stände, die zuletzt im Herbst 2017 gesehen worden waren. Selbst ein etwas höher gestellter Renminbi in China und ein im Juni auf ein Viermonatshoch gestiegener Caixin-Einkaufsmanagerindex der chinesischen Dienstleister beruhigte die Gemüter nicht. Die fortgesetzte Abwertung der chinesischen Währung war von Händlern immer wieder als Belastungsfaktor in den vergangenen Tagen genannt worden. In China gerieten vor allem Titel von kleineren Unternehmen unter Druck, die entsprechende Börse in Shenzhen gab 1,5 Prozent ab, das Börsenbarometer ChiNext gar 2,6 Prozent. Vor allem Technologietitel seien ihren US-Pendants nach unten gefolgt, hieß es. Unter den Einzelwerten waren United Microelectronics in Taipeh nach dem vorteilhaften Gerichtsentscheid in der Volksrepublik nur kurz gesucht, die Titel gingen mit der regionalen Sektorschwäche unverändert aus dem Handel.

CREDIT

Nachdem sich die Spreads auf Wochensicht deutlich ausgeweitet haben, kommen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zur Wochenmitte leicht zurück. "Auf dem inzwischen erreichten Niveau sehen wir einige Käufer an den Markt kommen", sagt ein Marktteilnehmer. Dabei sei zu beobachten, dass das Interesse nach Qualität bei den Schuldnern zugenommen habe. Für eine leichte Entspannung sorge zudem, dass die EU ein Treffen von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump in diesem Monat plane, um über mögliche Zollsenkungen zwischen den großen Autoexporteuren zu reden. Dabei gehe es darum, mögliche Zollschranken für die für Europa so wichtige Autoindustrie abzuwenden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Opel prüft strategische Partnerschaften für Entwicklungsabteilung

Die Entwicklungsabteilung von Opel steht offenbar wirklich vor einem gravierenden Einschnitt. Angesichts des "stark rückläufigen Volumens von GM-Auftragsarbeiten" müsse gemeinsam mit den Sozialpartnern eine Lösung für das Engineering Center gefunden werden, hieß es in einer Stellungnahme des Autoherstellers, der seit dem vergangenen Jahr zu PSA gehört.

Opel-Betriebsrat lehnt Teilverkauf des Entwicklungszentrums ab

Die Arbeitnehmervertretung von Opel lehnt einen Teilverkauf des Entwicklungszentrums ab. In einer Mitteilung des Gesamtbetriebsrates heißt es, man werde "einen solchen Angriff auf das Herz der Marke Opel ... nicht kampflos hinnehmen". Le Monde hatte berichtet, PSA verhandele seit geraumer Zeit über einen Teilverkauf des Entwicklungszentrums.

BASF verstärkt 3D-Druck-Geschäft mit zwei Zukäufen

BASF verstärkt sich im Geschäft mit Materialien für den 3D-Druck. Der Chemiekonzern übernimmt dazu zwei Hersteller - Advanc3D Materials aus Hamburg und seinen Auftragsfertiger Setup Performance aus Lyon. Advanc3D Materials bietet maßgeschneiderte Kunststoffpulver sowie Prozess-Know-how für das sogenannte Selective Laser Sintering an.

S&P: Commerzbanks EMC-Verkauf an Societe Generale zunächst ohne Rating-Auswirkung

Der geplante Verkauf des Commerzbank-Geschäftsbereichs Equity Markets & Commodities (EMC) an die französische Societe Generale hat zunächst keine Auswirkungen auf die Bonitätsbewertungen der beiden Institute durch die Ratingagentur S&P. S&P Global Ratings bewertet die Commerzbank AG aktuell mit A-/Negative/A-2, und die Societe Generale mit A/Stable/A-1.

Fuchs Petrolub stärkt Präsenz in Südamerika

Der Schmierstoffhersteller Fuchs stärkt seine Präsenz in Südamerika. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er das Schmierstoffgeschäft der Comercial Pacific in Chile und integriert es dort in eine neu gegründete Gesellschaft. Fuchs werde 65 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten, und Comercial Pacific die verbleibenden 35 Prozent.

Nemetschek übernimmt Tochter Maxon ganz

Die Nemetschek SE hat ihren Anteil am Tochterunternehmen Maxon Computer GmbH auf 100 von zuvor 70 Prozent erhöht. Wie der Münchener Softwareanbieter mitteilte, scheiden die drei Unternehmensgründer der Friedrichsdorfer Firma Maxon, die die restlichen 30 Prozent hielten und als Geschäftsführer tätig waren, aus dem Unternehmen aus.

Patrizia kauft 145 Wohnungen in Hannover

Patrizia Immobilien baut ihr Wohnungsportfolio weiter aus. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in Hannover ein "hochwertiges und sehr gut instandgehaltenes" Portfolio mit 145 Wohnungen für knapp 34 Millionen Euro erworben. Der Ankauf erfolge für einen vom Unternehmen verwalteten Immobilienfonds. Verkäufer sei ein Privatanbieter aus Hannover.

Renault plant Elektro-Carsharing-Service in Paris

Renault will in das Carsharing-Geschäft mit Elektroautos in Paris einsteigen. Renault will nach eigenen Angaben bereits ab September SB-Elektrofahrzeuge in Paris anbieten, zum einen im Zentrum, darüber hinaus aber auch in der Peripherie für längere Fahrten. Auch einen Elektrotaxi-Service will Renault bereitstellen.

Barnes & Noble feuert nach einem Jahr den Chef

Die US-Buchhandelskette Barnes & Noble hat sich von ihrem Chef getrennt. Demos Parneros habe gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen, hieß es in einer Mitteilung. Der Manager bekomme keine Abfindung. Detaillierte Gründe für den Rauswurf von Parneros, der erst vor gut einem Jahr den Chefposten übernommen hatte, nannte Barnes & Noble nicht.

HNA-Chairman tödlich verunglückt

Wang Jian, Mitbegründer und Chairman des chinesischen Konglomerats und Deutsche-Bank-Großaktionärs HNA, ist tot. Der 57-Jährige sei am Dienstag auf einer Geschäftsreise in Frankreich gestürzt und habe dabei tödliche Verletzungen erlitten, teilte die HNA Group mit.

LPKF steigert Umsatz im 2. Quartal - Prognose bestätigt

