Berlin (ots) - 24. August 2018 | Großer Sendesaal, Haus des Rundfunks, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin



Bestseller-Autor Frank Schätzing und das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz: Radioeins vom rbb lädt am Freitag, 24. August 2018, um 20.00 Uhr zu einem spannenden Abend in den Großen Sendesaal nach Berlin ein. Von 20.00 bis 21.00 Uhr ist die Veranstaltung live auf Radioeins zu hören. Der Vorverkauf für den Gesprächsabend hat begonnen.



Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz hat in den letzten Jahren rasant an Tempo gewonnen. Aber was geschieht, wenn der Mensch die Maschinen, die er baut, nicht mehr kontrollieren kann? Wenn sie intelligenter werden als er selbst? Und über Raum und Zeit in einer nie vorstellbaren Weise herrschen? Frank Schätzing geht in seinem Wissenschaftsthriller "Die Tyrannei des Schmetterlings" diesen Fragen nach. Im Gespräch mit Thomas Böhm berichtet Schätzing von seinen Recherchen im Silicon Valley und erzählt, wie er in seinem Buch die Grenzen des Machbaren und des Moralischen in Bezug auf die Künstliche Intelligenz auslotet.



Frank Schätzing



Frank Schätzing, geboren 1957 in Köln, veröffentlichte 1995 den historischen Roman "Tod und Teufel", der zum Bestseller wurde. Nach zwei weiteren Romanen und einem Band mit Erzählungen sowie dem Thriller "Lautlos" erschien im Frühjahr 2004 der Roman "Der Schwarm", der seit Erscheinen eine Gesamtauflage von 4,5 Millionen Exemplaren erreicht hat und weltweit in 27 Sprachen übersetzt wurde. Es folgten die internationalen Bestseller "Limit" (2009) und "Breaking News" (2014). Die Hörbücher zu Frank Schätzings Büchern sind im Hörverlag erschienen. Im Herbst 2018 wird Frank Schätzing mit der Leseshow zum Buch "Die Tyrannei des Schmetterlings" (2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch) in ausgewählten Städten zu sehen sein.



Einladung zur Berichterstattung



Pressekolleginnen und -kollegen, die über die Veranstaltung am 24. August berichten möchten, laden wir herzlich dazu ein. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis spätestens 21. August 2018 an und nutzen Sie dazu die E-Mail-Adresse presseservice_termine@rbb-online.de. Das Kartenkontingent ist begrenzt.



Tickets für die Veranstaltung



Karten für die Lesung kosten 12,00 Euro (ermäßigt), sonst 14,00 Euro zzgl. ggf. VVK-Gebühr. Sie sind erhältlich im rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00 und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Telefon (030) 97 993 - 84 999, über www.rbb-ticketshop.de sowie bei allen Vorverkaufskassen mit CTS-System und an der Tageskasse.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presseteam Tel 030 / 97 99 3 - 12 100 rbb-presseteam@rbb-online.de