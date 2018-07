Auf langfristige Sicht kann die Aktie von Infineon auf gute Gewinne zurückblicken, doch trotz positiver Analystenmeinungen scheint mehr und mehr die Luft aus dem Papier raus zu sein. Auch in der laufenden Woche ging es zunehmend abwärts. Am Mittwoch startet der Titel abermals mit einem Minus von rund 1,8 Prozent in den Tag und fällt damit auf 20,96 Euro zurück. Damit rückt jetzt mehr und mehr die Charttechnik in den Fokus. Experten sehen derzeit noch einen Seitwärtstrend, welchen Infineon aber ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...