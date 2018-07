BERLIN (Dow Jones)--CDU und CSU haben zwar einen Kompromiss im Asylstreit gefunden, doch die Umsetzung wird noch einige Zeit dauern. Am Donnerstagabend treffen sich die Spitzen von Union und SPD erneut im Koalitionsausschuss, um über die "Ordnung und Steuerung der Migration" zu diskutieren. Bundesinnenminister Horst Seehofer reist vorher nach Österreich, um dort über ein Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen zu sprechen. Da es dazu aber bisher keine Einigung in der Regierung gibt, kann Seehofer keine Vereinbarung abschließen.

Es gehe bei Seehofers Besuch in Wien noch nicht um den Abschluss einer Vereinbarung, bestätigte eine Sprecherin des Innenministeriums. Seehofer werde gleichwohl in seiner Funktion als Minister und nicht als CSU-Parteichef nach Österreich fahren.

Einen Zeitplan für weitere Besuche auch in anderen EU-Ländern gebe es noch nicht, sagte die Sprecherin. Sie konnte auch nicht sagen, ob Seehofer am Mittwoch oder Donnerstag in Berlin den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban trifft. Kanzlerin Angela Merkel empfängt Orban am Donnerstag im Kanzleramt.

Seehofer hat den Auftrag bekommen, im Zusammenhang mit der geplanten Einrichtung von sogenannten Transitzentren Vereinbarungen mit Ländern wie Österreich oder Italien abzuschließen. Diese Vereinbarungen seien die Voraussetzung zur Einrichtung der Zentren, sagte die Ministeriumssprecherin.

