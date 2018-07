Europäische Aktienmärkte schwächeln etwas nach Kursrückgängen in China DE30 könnte weiteren Ausbruchsversuch an kurzfristigem Widerstand vornehmen Daimler (DAI.DE) enttäuscht mit Fahrzeugverkäufen in den USA

Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten am Mittwoch einen schwächeren Handelsbeginn, was in gewisser Weise auf die Entwicklungen der chinesischen Indizes zurückzuführen ist, da diese heute deutlich tiefer schlossen. Bei einem Blick auf den DE30-Tageschart könnten Käufer hoffen, dass der Index von den aktuellen Niveaus abprallt, auch wenn er am Dienstag nicht in der Lage war die 12.380 Punkte-Marke zu durchbrechen. Darüber hinaus ist anzumerken, dass sich der DE30 jüngst in einer recht engen Handelsspanne aufgehalten hat, daher sollte ein baldiger Ausbruch nur eine Frage der Zeit sein.

Der DE30 konnte den kurzfristigen Widerstand am Dienstag nicht durchbrechen, möglicherweise steht aber in den nächsten Stunden ein erneuter Test bevor. Quelle: xStation 5 Im DE30-Chart sind vor allem zwei wichtige Dinge zu beobachten: In erster Linie versuchte der Index die 12.380 Punkte zu durchbrechen. Allerdings hatte es nicht den Anschein, als seien die Bullen zuversichtlich ihr Geld in risikoreichere ...

