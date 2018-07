München (ots) -



Die vergangenen Tage mit dem unsäglichen Kasperl-Theater haben es erneut gezeigt: eine echt bayrisch-patriotische, eine weiß-blaue politische Kraft ist nötiger denn je. Voll Zuversicht veranstaltete deswegen am vergangenen Sonntag die Bayernpartei ihren Wahlkampfauftakt im oberbayerischen Rosenheim.



Eine große Zahl von Parteimitgliedern und Sympathisanten, darunter der Spitzenkandidat und Vorsitzende Florian Weber und Generalsekretär Hubert Dorn, waren dabei, als die Freiheits-Flotte ihrer Bestimmung übergeben wurde. Denn bis zum 14. Oktober, dem Tag der bayerischen Landtagswahl, werden 9 Wahlkampf-Mobile in ganz Bayern unterwegs sein. Um für ein freies, ein selbständiges Bayern zu werden. Denn Freiheit kann man wählen.



Pressekontakt: Harold Amann, Landespressesprecher



Kontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313, presse@bayernpartei.de



Bayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673 München