München (ots) - Diese Fußball-WM 2018 ist die Weltmeisterschaft der besonderen Momente und Überraschungen. Der gestrige Abend bot erneut Hochspannung im Ersten - das Achtelfinale Kolumbien gegen England endete dramatisch erst im Elfmeterschießen, das die englische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer WM-Geschichte gewinnen konnte. 12,48 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie, der Marktanteil lag bei 45,0 Prozent. Im Viertelfinale treffen die "Three Lions" am kommenden Samstag, 7. Juli 2018, live im Ersten um 16:00 Uhr auf Schweden. Die Skandinavier besiegten in ihrem Achtelfinale die Schweiz mit 1:0. Durchschnittlich 6,80 Millionen Zuschauer verfolgten die Niederlage der Eidgenossen am Nachmittag, das entsprach einem Marktanteil von 48,3 Prozent.



Das zweite Viertelfinale am kommenden Samstag bestreiten Kroatien und Russland. Der Gastgeber konnte im Achtelfinale überraschend Spanien aus dem Turnier werfen, während Kroatien sich im Elfmeterschießen gegen starke Dänen behauptet hat.



Das Erste berichtet live am Samstag ab 15:05 Uhr von den Viertelfinals. Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel moderieren die Übertragungen, unterstützt von den ARD-WM-Experten Thomas Hitzlsperger und Hannes Wolf. Das Spiel Schweden gegen England kommentiert Tom Bartels. Gerd Gottlob ist bei Kroatien - Russland live vor Ort. Das Abendspiel in Sotschi begleitet außerdem Julia Scharf als Stadionmoderatorin gemeinsam mit Kevin Kuranyi. Direkt nach den Live-Sendungen beschließen Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz mit dem "WM Kwartira" die WM-Übertragungen am Samstag im Ersten.



Im Anschluss zeigt Das Erste "Sieg unter Folter" - einen Film von Sandra Schmidt, Robert Kempe und Jochen Leufgens. Die Dokumentation behandelt die Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien vor dem Hintergrund des Titelgewinns durch das Gastgeberland in einer Zeit der Militärdiktatur. Mit großer Härte und Gewalt gingen die Machthaber damals gegen politische Gegner vor.



Die Sendetermine im Ersten:



Samstag, 7. Juli 2018 FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 15:05-18:25 Uhr Sportschau Moderation: Matthias Opdenhövel Experte: Hannes Wolf



16:00 Uhr Schweden - England Viertelfinale Reporter: Tom Bartels Übertragung aus Samara



18:25-18:30 Uhr Tagesschau 18:30-22:30 Uhr Sportschau Tour de France 1. Etappe: Noirmoutier - Fontenay-Le-Comte Reporter: Florian Naß Zusammenfassung aus Fontenay-Le-Comte ca. 18:50 Uhr FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 Moderation: Alexander Bommes Experte: Thomas Hitzlsperger



20:00 Uhr Russland - Kroatien Viertelfinale Reporter: Gerd Gottlob Übertragung aus Sotschi



ca. 22:30-23:00 Uhr FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018 WM Kwartira Moderation: Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz Late Night Show aus dem Mojo Club in Hamburg 23:20-23:50 Uhr Sieg unter Folter Film von Sandra Schmidt, Robert Kempe und Jochen Leufgens



